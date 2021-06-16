В Воронежской области губернатор отменил все массовые мероприятия в июне

Работы у врачей в последнее время еще больше прибавилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

В правительстве Воронежской области приняли решение ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Причина веская - впервые за последние недели возросло число вызовов скорых из-за температуры и симптомов, не исключающих пневмонию.

В частности, губернатор Александр Гусев отменил все массовые мероприятия, которые планируются в ближайшее время. Исключение сделают только для общегородского выпускного. Как известно, там всех участников обещали протестировать на «ковид». Массовые мероприятия, запланированные на июль-августе, пока не отменены. Решение по ним будет приниматься с учетом развития ситуации с коронавирусом в ближайшие недели.

Кроме того, начальникам рекомендуют допускать сотрудников к работе после возвращения из отпуска из-за рубежа только при отрицательном тесте на коронавирус. Губернатор также поручил подготовить план по дополнительному развертыванию «ковидных коек» и проверить оборудование для кислородной поддержки больных. Также Александр Гусев объявил о скором проведении массовых проверок организаций общепита на соблюдение всех требований эпидемиологической безопасности. Также власти обещают усилить контроль за дезинфекцией общественного транспорта, остановок и подъездов.