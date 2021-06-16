В Воронеже «ГАЗель» застряла в провалившемся асфальте

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В Воронеже вечером во вторник 15 июня у дома № 11 на улице Циолковского в неприятную ситуацию попал водитель грузовой «ГАЗели». Заднее колесо автомобиля почти полностью провалилось вместе с асфальтом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Водителю автомобиля, который оказался заложником ситуации, оказали помощь. Из обвала его транспортное средство извлекали краном.

Оказалось, что машина застряла из-за провала на канализационном коллекторе диаметром 900 мм. Это подтвердили в «РВК-Воронеж». Сейчас участок огражден. В ближайшие два дня обрушившийся колодец будут ремонтировать.

— Прежде чем начать земляные работы, необходимо провести процесс согласований, поскольку обрушение произошло на дорожной части. Необходимый перечень оборудования и материалов уже подготовлен. Следует отметить, что, несмотря на провал, услуга водоотведения не ограничена, линия функционирует штатно, — отметили в «Росводоканале».

Кроме того, в мэрии Воронежа сообщили о приостановке работы троллейбусного маршрута №11, который следует по Левому берегу от остановки ВАСО до остановки «Школа» в связи с аварийно-восстановительными работами на проезжей части улицы Циолковского.