В Воронеже предпринимателя заподозрили в мошенничестве на 730 тысяч при исполнении госконтракта

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Управление МВД по Воронежской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере при поставке компьютеров по госконтракту местным индивидуальным предпринимателем. Материалы направлены в Центральный райсуд. Об этом сообщили в региональном главке 16 июня.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года руководитель территориального органа одной из федеральных служб, выполняющей функции по контролю и надзору в области ветеринарии и безопасного применения различного рода химикатов заключил госконтракт на приобретение и поставку персональных компьютеров с 36-летним предпринимателем, победившем в аукционе. Бизнесмен предоставил в надзорный орган 12 компьютеров и два моноблока.

Позже сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД по Воронежу было выявлено, что основные компоненты оборудования – материнские платы, процессоры и модули оперативной памяти, не отвечают требованиям госконтракта.

Материальный ущерб составил более 730 тысяч рублей.

В данный момент фигурант дела находится под подпиской о невыезде, а материалы направлены в суд для принятия решения.