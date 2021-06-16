Самосвал с поднятым кузовом снес опору на выезде из Воронежа

Фото – ГУ МВД по региону

Авария произошла вчера, 15 июня, в 22:40 у дома 35 по улице Антонова-Овсеенко на окружной дороге из Воронежа. Самосвал «Shacman», ехавший с поднятым кузовом, снес металлическую опору над проезжей частью. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 16 июня.

По предварительным данным, за рулем грузовика находился 45-летний житель Новоусманского района. В отношении водителя составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и назначили штраф в 5 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.