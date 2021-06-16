Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 11:05

Самосвал с поднятым кузовом снес опору на выезде из Воронежа

Конструкция была установлена над окружной дорогой
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото – ГУ МВД по региону

Фото – ГУ МВД по региону

Авария произошла вчера, 15 июня, в 22:40 у дома 35 по улице Антонова-Овсеенко на окружной дороге из Воронежа. Самосвал «Shacman», ехавший с поднятым кузовом, снес металлическую опору над проезжей частью. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 16 июня.

По предварительным данным, за рулем грузовика находился 45-летний житель Новоусманского района. В отношении водителя составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и назначили штраф в 5 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.