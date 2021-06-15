Опен-эйр в Белом колодце под Воронежем посетили около 3000 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Опен-эйр «Музыка мира» Платоновского фестиваля удался. 13 июня в Белом колодце царила атмосфера расслабленности. Прекрасная летняя погода, замечательная музыка. В этот вечер на сцене над водной гладью озера выступили три молодых коллектива - Ethno Jazz Orchestra из Сербии, Марина Сатти из Греции и Zventa Sventana из России. Послушать современную музыку с этно-мотивами пришли около 3000 человек.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Для своего первого выступления в России музыканты из Сербии, сочетающие в своем творчестве балканские мелодии с африканскими мотивами и элементами фьюжн-джаза, подгадали новый альбом - релиз пластинки «Птица» запланирован на конец июня.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Фактически, это будет премьера. Пластинка была готова еще в прошлом году, но из-за пандемии релиз пришлось отложить. Зато теперь к выпуску нашего диска присоединился национальный государственный лейбл, и альбом мы представим в конце месяца, -рассказала вокалистка Ethno Jazz Orchestra Милица Добрич. – Мы очень благодарны Платоновскому фестивалю за то, что нас нашли. Ведь в нашей стране мы и наше направление не настолько популярны. И выступление у вас станет самым крупным фестивалем в нашей карьере. Мы выступали в Сербии, но не на таких масштабных форумах, самым значительным был отбор на «Евровидение». А так наш коллектив хорошо подходит для фестивальных пространств: у нас семь музыкантов, есть перкуссия, много ударников. На опен-эйрах мы чувствуем себя органично. И Воронеж нам очень понравился: чем-то похож на Белград - по архитектуре, духу, атмосфере. Нам порекомендовали обязательно купить диск «Воронежских девчат».

вокалистка Ethno Jazz Orchestra Милица Добрич Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зажгла воронежцев своей харизмой и напевами с балкано-арабскими мотивами и Марина Сатти. В родной Греции певицу заметили после участия в мюзиклах «Вестсайдская история», «Скрипач на крыше», «Шрек: Мюзикл», а после озвучания Моаны для одноименного диснеевского мультика о ней узнал весь мир. Сингл Марины Сатти Mantissa набрал более 40 миллионов просмотров на YouTube в первый месяц выпуска, возглавив чарты Греции и Болгарии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Сегодня первое наше большое выступление после локдауна. Мне очень понравилось у вас, прекрасный климат. Обожаю русскую культуру, здесь дают серьезное образование в этой сфере, это не «игра». Еще люблю творчество режиссера Андрея Звягинцева, его фильмы «Возвращение» и «Левиафан», - призналась певица.

Марина Сатти Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А под конец вечера настоящий драйв подарила воронежцам группа Zventa Sventanа. Тина Кузнецова завела зрителей современными обработками фольклора.

- Для нас особая радость выступать на воронежской земле, ведь большая часть нашей программы состоит из песен Воронежской и Белгородской областей. Ваше фольклорное наследие уникальное, фантастическое, без него не может существовать мировая культура. У вас прекрасный ансамбль «Воля». Это «золотой фонд», - считает певица.

- Современное звучание фольклора, его микс с электронной музыкой помогает принять его более молодому поколению, ведь фольклор в чистом виде уходит из музыкальных эфиров, мы хотим его сохранить. Это единственный путь осовременить наше наследие, - отметил музыкант и продюсер проекта Юрий Усачев.