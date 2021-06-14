В столкновении "Газели" с фурой в Воронежской области погиб 25-летний водитель

Фото ГУ МЧС по региону

ЧП произошло на 738 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе в 5:50 понедельника, 14 июня. "Газель", которой управлял 25-летний водитель, на скорости влетела в стоящий грузовик DAF с полуприцепом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, «Газель» ехала со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. За рулем фуры находился 40-летний мужчины. Он в это время остановился на обочине.

В результате аварии молодой человек получил серьезные травмы. Прибывшая скорая констатировала его смерть.

Правоохранители выясняют причины ДТП