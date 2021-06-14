В Воронежской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки

Фото ориентировки, соцсети

В социальных сетях появилась ориентировка отдела полиции Верхнехавского района на 27-летнего парня, подозреваемого в совершении насильственных действий по отношению к 9-летней девочке. Фото опубликовали на странице «Подслушано Воронеж» в Instagram. Ее подлинность подтвердили в ГУ МВД по региону 14 июня.

В ориентировке написано, что преступление произошло накануне около 20:30 у водоема в поселке Грушино Верхнехавского района. Возбуждено уголовное дело.

У полицейских уже есть подозреваемый. Парню 27 лет, он ранее был судим, склонен к бродяжничеству, безработный. Он может находиться в Каширском, Эртильском или Верхнехавском районе, а также в Воронеже. .