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Происшествия14 июня 2021 16:08

В Воронеже в стоявшем автомобиле с водителем взорвался газовый баллон

Мужчина госпитализирован в больницу
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из группы Мой и твой Воронеж

Фото из группы Мой и твой Воронеж

Очевидцы сообщили о взрыве газового баллона внутри легкового автомобиля SsangYong на парковке у бизнес-центра «Вита» по улице Ленина, 104б. Информация появилась в паблике "Мой и твой Воронеж" днем 14 июня. В момент хлопка водитель находился в салоне машины.

По предварительным данным правоохранителей, в авто лежал газовый баллон, предназначенный для пейнтбольного оборудования. Из него мог травить газ. Взрыв произошел после того, как водитель закурил.

По данным МЧС, мужчина госпитализирован.