В Воронеже в стоявшем автомобиле с водителем взорвался газовый баллон

Фото из группы Мой и твой Воронеж

Очевидцы сообщили о взрыве газового баллона внутри легкового автомобиля SsangYong на парковке у бизнес-центра «Вита» по улице Ленина, 104б. Информация появилась в паблике "Мой и твой Воронеж" днем 14 июня. В момент хлопка водитель находился в салоне машины.

По предварительным данным правоохранителей, в авто лежал газовый баллон, предназначенный для пейнтбольного оборудования. Из него мог травить газ. Взрыв произошел после того, как водитель закурил.

По данным МЧС, мужчина госпитализирован.