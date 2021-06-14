Двое человек пострадали при опрокидывании легковушки в Воронежской области

Авария произошла накануне, 13 июня, примерно в 01.35 в Терновском районе на 61 км автодороги «Эртиль-Терновка». Автомобиль "Лада Ларгус" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. Пострадали водитель и его пассажирка. Об этом 14 июня рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и его пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все причины случившегося.