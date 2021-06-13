В Воронежской области пропала 32-летняя женщина

Елена Калинина может быть в Воронеже, в Лисках или даже в Ижевске. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» разместили информацию о пропаже 32-летней Елены Калининой. Женщина и раньше уходила от родственников, с которыми жила, но раньше сообщала о том, где она сейчас. Теперь же с 10 апреля о ней нет никаких вестей. Телефон молчит. Елена Калинина может оказаться в Воронеже, в Лисках или даже в Ижевске.

Приметы Елены: рост 160 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, серые глаза. Была одета в синюю куртку с зелеными звездочками, синие джинсы, обута в черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Елена, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.