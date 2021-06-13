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Происшествия13 июня 2021 15:18

В Воронеже без света остались около тысячи домов

При этом непонятно, когда электричество вернут
Артем ИЛЬИН
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Долго ли жителям дачных поселков придется оставаться без света, пока неясно.

Долго ли жителям дачных поселков придется оставаться без света, пока неясно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около тысячи домов на трех дачных участках – в садоводческих товариществах ВАСО, «Кировец» и «Горняк» остались без света. Электричество отключили около пяти часов вечера в субботу, 12 июня. С тех пор никто не может пояснить людям, когда свет вернут. Между тем летом многие живут на дачах постоянно, в холодильниках уже начали портиться продукты.

Один из пользователей паблика «Мой и твой Воронеж» рассказал, что звонил дежурному в управе Левобережного района. Тот переадресовал его на 9-ю автобазу и авиационную лабораторию, заявив, что именно они почему-то отвечают за электричество на этих дачах. Однако в этих двух организациях из-за выходных никого на месте не оказалось. А телефон председателя СНТ ВАСО оказался недоступен.

Выходит, что за ЧП со светом на выходных в трех этих садоводческих товариществах никто не отвечает?