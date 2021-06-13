Мужчину из Нововоронежа, заказавшего трубы по интернету, обманули почти на полмиллиона рублей

Нельзя доверять всему, что пишут в интернете. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В субботу, 12 июня, к полицейским обратился представитель коммерческой фирмы. Мужчина рассказал, что заказал трубы на сайте одной из строительных организаций. И оплатил их стоимость и доставку, перечислив 476 510 рублей по указанным реквизитам. Однако трубы так и не привезли.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 12 июня в Воронежской области зарегистрировали 11 афер, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенники завладели суммой около 1,5 миллиона рублей.

Стражи порядка в очередной раз призывают не доверять незнакомцам, предлагающим совершить сомнительные финансовые операции под любыми предлогами.