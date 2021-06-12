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Происшествия12 июня 2021 18:44

Под Воронежем больше сотни людей собралось на похоронах вора в законе Олега Плотникова

По сообщениям очевидцев, на церемонии были в основном мужчины
Олег ИВАНОВ
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Фото: предоставлено читателем "КП-Воронеж"

Фото: предоставлено читателем "КП-Воронеж"

В селе Ивановка Хохольского района, как сообщил источник «КП-Воронеж», 12 июня прошли похороны 56-летнего вора в законе Олега Плотникова по кличке Плотник, имевшего неофициальный «титул» смотрящего за Воронежем. В последние годы у него были большие проблемы со здоровьем.

По сообщения очевидцев, проститься пришли больше сотни людей, при этом большая часть из них мужчины. Существует мнение, что смерть вора в законе обострит распри в борьбе за лидерство в криминальном мире Воронежа.

Так, в 90-е годы, по неофициальным данным, криминальная группировка Плотника участвовала в междоусобной войне с бандой Александра Бражникова (Матроса). На Олега Плотникова было два покушения. Все затихло после задержания Матроса и его подопечных силовиками.