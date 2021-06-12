Владелица торгового павильона в Воронеже украла телефон у плохо трудившейся работницы

Продавец продуктового павильона, расположенного на улице Тимирязева в Воронеже, заявила полицию... на собственного работодателя.

Оказалось, что владелица данной торговой точки пришла в павильон и высказала претензии своей работнице, мол, трудиться та не лучшим образом. При этом начальница выбрала странный способ мотивации: она забрала мобильный телефон женщины и ушла, не реагируя на требования вернуть гаджет.

Участковые быстро нашли 43-летнюю жительницу Воронежа. В отделе полиции она призналась, что похищенный мобильный телефон сдала в ломбард, а деньги потратила. Свои действия она объяснила тем, что была недовольна качеством работы подчиненной.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». А это до 4 лет тюрьмы.