В День России под Воронежем в небо взмыл воздушный шар с триколором площадью 30 квадратных метров

Воздушный шар в форме сердца выбрали не случайно - это своеобразное признание в любви Родине Фото: с сайта ОНФ.

На рассвете 12 июня в пригороде Воронежа в небо взмыл воздушный шар в форме сердца с прикрепленным триколором площадью 30 квадратных метров. Таким необычным образом активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) поздравили земляков с Днем России.

Воздушный шар в форме сердца выбрали не случайно - это своеобразное признание в любви Родине. Закрепленный на корзине российский триколор также специально подобрали площадью в 30 квадратных метров. Ведь День России был объявлен государственным праздником в 1992 году. Значит, в 2021 году мы отмечаем его в тридцатый раз.

Запуск состоялся ранним утром Фото: с сайта ОНФ.

- С начала июня в регионе правит бал ненастная погода. Малейшие изменения могли свести на нет всю долгую и тщательную подготовку. Но, к счастью, природа не подвела. Стартовали, как говорится, без сучка и без задоринки. Приземление тоже было терпимым. Впечатления необыкновенные: рассвет на высоте птичьего полета, аккуратные домики внизу в окружении ярко-зеленых полей, развивающееся над ними трехцветное полотнище. В такие моменты в полной мере осознаешь, насколько необъятна и прекрасна наша земля, на которой посчастливилось родится и жить, - подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов.

К еще одной праздничной акции общественников «Флаг России» присоединились семь муниципальных детских оздоровительных лагерей Воронежа: «Костер», «Восток-4», «Алмаз», «Кировец», «Полет», «Маяк», «Голубой экран». 12 июня, в день массового заезда юных отдыхающих, их встретили украшенные российскими флагами фасады административных зданий и жилых корпусов. Всего для акции было использовано 1,4 тысячи триколоров.