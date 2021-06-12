На трассе в Воронежской области водитель «Хендай Крета» сбил пешехода

Проводится проверка Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 июня примерно в 21:50 в Каширском районе серьезно пострадал 38-летний пешеход. Мужчину на 576 км автодороги «М-4 ДОН» сбил 45-летний водитель автомобиля «Хендай Крета».

- В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 156 ДТП, из них в областном центре – 115, на федеральных трассах - 12, в районах области – 29. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 21 человек, 4 погибли.

Ранее мы рассказывали, как в том же Каширском районе в результате столкновения микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, с фурой, двое мужчин погибли и семь человек получили ранение.