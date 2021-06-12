Самый трогательный спектакль Платоновфест показал воронежцам на задворках сцены ВКЗ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Здесь летают живые голуби, бьют настоящие яйца, волшебным образом передвигают хачапури на другой край длинного свадебного стола и разводят мосты в небытие. Пепел, слава богу, развеивают не настоящий и машины ездят игрушечные.

Но весь этот потрясающий антураж здесь не главное. Затягивает, конечно, сам спектакль. Атмосферный. Душевно-трепетный. Иронично ностальгический. Дмитрий Крымов устроил экскурс в свое детство. Конечно, необычное, когда твои родители - легендарный режиссер Анатолий Эфрос и театральный критик Наталья Крымова. Спектакль "Все тут" получился камерным - всего на 200 зрителей. И посадили их на специально построенную трибуну на задворках сцены ВКЗ.

- Дмитрий Крымов открыл новое направление театральной практики - визуальный театр. И мне хотелось, чтобы он поставил что-то в нашей «Школе современной пьесы». Два года назад меня осенило, что аж в 11 вечера ему позвонил и сказал: «Ничего не говори, утром дашь ответ. Ты должен поставить спектакль о своих великих родителях!» Крымов сначала отнекивался, мол, нет пьесы. Но я настоял, что поговорим позже. А утром он мне позвонил: «Что ты со мной сделал!». В итоге мы потом проплакали всю ночь. Да и на репетиции он начинал читать и плакал, что даже перед репетициями стали на стол упаковку салфеток ставить, - рассказал об истории создания спектакля худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известные артисты Юрий Чернов и Владимир Шульга признались, что с удовольствием приехали на гастроли в Воронеж. У Чернова в нашем городе родилась мама, а Шульга сам родился в Воронеже и до 16 лет жил на Никитинской и в профессии дебютировал в 65 году в драмтеатре.

- В спектакле витает дух добра, легкости, тепла, человечности. У меня в такая маленькая роль, а я никак не мог запомнить текст, хоть его и немного. Это может показаться смешным, но у меня моя «флешка» была загружена предыдущим спектаклем. Но когда я увидел, как Маша Смольникова блистает в роли завлита Эфроса - я прям видел перед собой Нонну Михайловну! - признался Юрий Чернов. - Было легко репетировать с таким любящим актеров режиссером. Было много импровизации, актеры сами добавляли находки. Например, какой рисунок роли придумал себе Володя, ему режиссер дал задание: лови рыбу. И он просто гениально придумал.

- В спектакле много эклектики. Можно даже сказать, что он сильно неграмотно построен. Но вот парадокс - возникает стройное гармоничное произведение. Я, честно скажу, не хотел играть в этом спектакле. Поначалу не трогало - роль маленькая. Но в процессе репетиций эти эмоции и амбиции ушли, режиссер делился сомнениями, оказывал доверие, и я стал с удовольствием работать, - рассказал Владимир Шульга.

Воронежцев очень тронул спектакль, артистам кричали «браво».