В Ленинском районе Воронежа в 2021 году отремонтируют пять дворов

Ремонт двора дома № 8 на улице Кирова. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

В 2021 году в Ленинском районе запланирован ремонт пяти дворов. Об этом сообщили в местной управе. На приведение их в порядок планируют потратить 16 миллионов рублей.

К примеру, во дворе по адресу ул. Кирова, 8, где побывал с инспекцией глава Ленинского района Сергей Ситников, подрядчик ремонтирует асфальт, обустраивает тротуар, устанавливает детское игровое и спортивное оборудование. Также там сделают скамейки, урны и ограждение; смонтируют фонари. Здесь ремонт будут стоить четыре миллиона рублей.

- Управа района на стадии подготовки и в процессе проведения конкретных видов работ организует контроль над их исполнением. Мы находимся в постоянном взаимодействии с подрядчиком и собственниками многоквартирных домов. Вместе выявляем и при необходимости устраняем недостатки уже на стадии выполнения, - рассказал Сергей Ситников.

Ход ремонта лично проконтролировал глава Ленинской управы Сергей Ситников. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

- Бригада работает оперативно. Качество сама контролирую, из управы постоянно приезжают специалисты, - поделилась председатель ТСН «ТСЖ «Астра+», обслуживающего дом № 8 на улице Кирова, Вера Дробченко - По всему видно скоро наш двор преобразится. И взрослым, и детям будет, где приятно провести время.