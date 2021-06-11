В выходные в Воронеже ночью пройдут сплошные проверки водителей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сотрудники ГИБДД проведут в Воронеже сплошные проверки на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД). Начнутся они с 19.00 субботы, 12 июня, и продлятся до 7.00 утра воскресенья, 13 июня. Особое внимание стражи порядка уделят тем водителям, кто будет нетрезв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД региона 11 июня.

Поскольку проверки «сплошные», то останавливать будут всех автомобилистов без исключения на том участке дороги, который определен. Если у водителя заметят признаки опьянения, то ему предложат пройти медицинскую проверку.

Также в главке напомнили жителям Воронежской области: если вы стали свидетелями грубых нарушений ПДД, сообщите о фактах в дежурную часть OБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу по телефону 269-60-79.