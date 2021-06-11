Увеличилось число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Воронежской области

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что с места ДТП в Каширском районе медики эвакуировали 7 человек. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ранее речь шла о 6 пострадавших. Также погибли 2 человека. На место аварии выезжали четыре бригады скорой помощи.

- У пятерых состояние средней тяжести, у двух - тяжелое, - ответили в облздраве.

Напомним, 11 июня примерно в 16.20 микроавтобус «Ситроен» столкнулся с фурой «МАН». Маршрутка №332т ежедневно забирает пассажиров у остановки «Завод ГОО» в воронежском микрорайоне Машмет и отвозит в Нововоронеж. Удар, как видно по фотографиям с места аварии, пришелся в заднюю часть микроавтобуса.