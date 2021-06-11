Пытался «отмазать» друга: за попытку дать взятку в 11 тысяч рублей воронежец попал под суд

Фото из архива КП Фото: из архива КП

В Эртильском районе мужчина попал под суд за попытку помочь другу-иностранцу избежать проблем с законом. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Воронежской области.

По данным следствия, инцидент произошел 7 апреля в городе Эртиль. Сотрудники ДПС остановили для досмотра автомобиль, пассажирами которого являлись иностранные граждане. У одного из них не оказалось документов, удостоверяющих личность. На мужчину составили сначала административный протокол, а после чего начали проверку, заподозрив его в уголовном деянии за незаконное пересечение границы.

Обвиняемый решил помочь другу уйти от ответственности и на следующий день приехал в отделение полиции. Там он попытался «решить вопрос» с заместителем начальника и предложил взятку в размере 11 тысяч рублей. Сотрудник МВД отказался от денег и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Обвиняемого задержали на месте преступления.

На следствии мужчина сознался в содеянном. Уголовное дело направили в суд.