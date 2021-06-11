Воронеж перед длинными выходными встал в 9-балльных пробках

Скрин Яндекс. Карты

Воронеж вечером в пятницу, 11 июня, перед длинными выходными сковали 9-балльные пробки. Движение затруднено как в центре города, так и на выезде из него в сторону Курской трассы и с Северного Моста. Как обычно, в Коминтерновский район растянулась огромная пробка. На Московском проспекте зафиксировано две аварии. Информацию показывает сервис «Яндекс. Пробки».

Также проблемные участки на Чернавском и Вогрэсовском мостах и в районе Цирка.

«Красными» на карте отмечены улицы – 9 Января, Плехановская, проспект Революции, проспект Труда, Кольцовская, 20-летия ВЛКСМ, Сакко и Ванцетти, набережная Массалитинова, Свободы.