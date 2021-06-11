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Общество11 июня 2021 17:04

В квартире воронежской пятиэтажки нашли разлагающийся труп 64-летнего мужчины

Правоохранители установили его личность
Евгения ФРОЛОВА
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Тело умершего мужчины нашли в квартире дома № 46а по улице Богадана Хмельницкого около 10 утра 3 июня. Его обнаружили близкие родственники и сообщили об этом правоохранителям. В следственном Управлении СКР по Воронежской области подтвердили информацию.

Умерший – житель этой квартиры, ему 64 года. В данный момент по факту проводится проверка.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

– Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются родственники и другие лица. Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.