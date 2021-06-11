В Воронеже до конца года разработают проект сохранения колокольни Никольского храма

Фото Управления ОКН

В Воронеже отреставрируют колокольню Свято-Никольского храма на улице Таранченко. Разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению исторического памятника выдало управление по охране объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в ведомстве 11 июня.

Подрядчиком выступит местная организация, у которой есть лицензия Минкульта РФ. Проект должен быть готов до ноября 2021 года.

Свято-Никольский храм был возведен в 1712–1720 годах и перестроен в середине XVIII века – тогда у церкви появилась колокольня. Два верхних яруса звонницы были уничтожены в годы Великой Отечественной войны и восстановлены в послевоенные годы. Несколько раз на колокольне проводили реставрационные работы.

Эксперты относят здание храма к стилю барокко, при этом выделяя как черты «нарышкинского», так и «петровского» барокко. Объект культурного наследия федерального значения «Никольская церковь и колокольня» был принят на государственную охрану в 1974 году. В 2017-м храм передали в распоряжение местного прихода.