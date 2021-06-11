Жителя Воронежской области приговорили к 8 годам колонии за попытку зарезать сожительницу

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Острогожске вынесли приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал 34-летний местный житель, пытавшийся убить сожительницу за то, что та не пускала его домой. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом рассказали в прокуратуре области 11 июня.

Инцидент случился в январе 2021 года. 33-летняя жительница Острогожска, защищаясь от ножа сожителя, позвонила в полицию. Приехавшие на место происшествия стражи порядка, увидели окровавленную женщину. Оказалось, она сначала отказалась пустить в дом своего пьяного сожителя. Однако когда все же открыла дверь, то он кинулся на нее с ножом и стал ее кромсать – удары наносил в грудь и голову.

Женщина вырвалась, забежала в дом, заперлась и пока сожитель бил стекла, вызвала полицию. Те его и скрутили. Оказалось, что ее благоверный дважды был судим за хищения чужого имущества.

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, усмотрел в действиях виновного особо опасный рецидив преступлений и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, – пояснили в прокуратуре области.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.