В День молодежи в Воронеже пройдет масштабный арт-квест

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

День молодежи в Воронеже отметят масштабной акцией. 27 июня в центре города пройдет «Воронежский арт-квест». Это первая историко-краеведческая игра городского масштаба. Организаторы считают, что обществе остро стоит проблема отсутствия у молодежи знания истории родного города. Если молодым горожанам задать вопрос: «Если к тебе приедут друзья из другого региона, что ты им покажешь и о ком расскажешь?», в большинстве случаев возникают затруднения.

Это и подтолкнуло создателей на такой формат знакомства с историей города, чтобы можно было не только получить историческую справку и услышать интересные факты о том или ином месте, событии, личности, но и на практике закрепить полученную информацию.

По центру города будут расположены семь тематических станций. Среди них: «Воронеж.Театральный», «Воронеж.Исторический», «Воронеж.Музыкальный», «Воронеж.Литературный», «Воронеж.Живописный», «Воронеж.Многонациональный». Седьмая станция - конечная точка квеста, где командам дадут финальное задание.

На каждой станции кроме задания планируются тематические мероприятия: сценки, танцы, вокальные номера, посвященные истории Воронежа и выдающимся землякам. Участвовать в квесте могут горожане в возрасте 14-30 лет. Посмотреть – все прохожие.