Юный пианист из Воронежской области занял первое место во французском конкурсе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10-летний Матвей Сидоренко из Ольховатки прославил Воронеж во Франции. Учащийся Ольховатской детской школы искусств стал лауреатом I степени III Международного конкурса инструментального творчества Empire of music, проходившего во Франции. Конкурсанты показывали свое мастерство в онлайн-режиме - видеозаписи выступлений ребят из 13 стран рассматривали до 23 мая, а итоги подвели 7 июня.

- Матвей представил программу из произведения Рейнгольда Глиэра «Прелюдия» и пьесы Эдварда Грига «Коболь», - рассказала преподаватель юного дарования Тамара Гречаная. - Члены экспертного совета отметили легкость жестов нашего пианиста, правильную постановку рук, уверенность в ведении мелодии, умение передавать настроение. Для нас важно было получить не только высокую оценку, но и рекомендации от экспертов: Элен Бержи, пианистки, профессора Национальной французской консерватории, педагога Венского университета музыки, Матвея Железнякова, пианиста, выпускника Высшей Парижской консерватории по специальности фортепиано, преподавателя фортепиано в консерватории французского города Конфлан-Сент-Онорин и других.

В конкурсе участвовали ребята из России, Германии, Испании, Польши, Финляндии, Казахстана, причем конкурсантов из сельской местности было всего семь.