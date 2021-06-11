В Воронеже лишили прав водителей, страдающих алкоголизмом и наркоманией

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Прокуратура направила в суд 26 исковых заявлений с требованием прекратить право на управление автомобилями воронежцев, страдающих алкоголизмом и наркоманией и добилась их удовлетворения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 июля.

Нелицеприятная статистика была выявлена в ходе проверки прокуратурой Левобережного района. Несколько человек, которые стояли на учете в Воронежском областном клиническом наркологическом диспансере с диагнозами наркомания и алкоголизм, имеют водительские удостоверения.

– Вместе с тем, наличие права на управление транспортными средствами, являющимися источниками повышенной опасности, у указанной категории граждан, создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, причинения имущественного вреда собственникам транспортных средств, – пояснили в надзорном ведомстве.