Воронежский пенсионер смог отбиться от телефонных мошенников, требовавших "за ДТП с родственником" полмиллиона

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За сутки дистанционные аферисты обманули девятерых жителей Воронежской области на 1,3 млн рублей.

А вот 81-летний воронежец противостоял мошенникам. Жителю Железнодорожного района позвонили на домашний телефон, звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что дочь пенсионера стала участницей ДТП и для решения вопроса о непривлечении ее к ответственности необходимо 500 тысяч рублей. Заподозрив в словах собеседника обман, бдительный мужчина пригласил к телефону «родственницу» и попросил назвать фамилию одного из членов семьи. Получив неверный ответ, пенсионер прервал разговор с мошенниками и обратился в полицию.

Частенько жертвами преступников становятся пожилые люди, которые в силу доверчивости не могут противостоять разнообразным уловкам злоумышленников. Предупредите близких о схемах аферистов.