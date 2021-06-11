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Происшествия11 июня 2021 14:07

В Воронеже поймали дебишира, который помял капот машины и разбил входные группы организации

Его задержали через три минуты после срабатывания сигнализации
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже 10 июня сотрудники Росгвардии поймали мужчину на порче имущества. Сработала тревожно-вызывная сигнализация на одном из объектов в Коминтерновском районе. Прибывшие спустя три минуты на объект росгвардейцы застали там мужчину, который повредил крышку капота иномарки, припаркованной возле охраняемой территории, а также разбил стеклянные входные группы расположенной рядом организации.

40-летнего дебошира из Новоусманского района передали полиции. Как выяснилось, он уже был судим за аналогичное преступление, а также по девяти другим статьям уголовного кодекса.