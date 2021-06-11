У жителя Воронежской области нашли 23 тыс пачек контрафактных сигарет

В Бутурлиновском районе оперативники обнаружили крупную партию контрафактной табачной продукции. Дома и в сарае у 53-летнего жителя села Клеповка нашли более 23 тысяч пачек сигарет различного ассортимента, как отечественного, так и иностранного производства. На сигаретах не было акцизных марок. Общая рыночная стоимость товара составила более 3,5 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело за хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет заключения.