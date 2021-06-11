В воронежской организации 11 сотрудников работали без отпусков

В воронежском АО «Центр аддитивных технологий» 11 сотрудников работали без отпусков. Ото выявила проверка гострудинспекции. После предписания ревизоров нарушения были устранены. Об этом сообщили в ведомстве 11 июня.

Там пояснили, что проверка предприятия, занимающегося производством изделий из пластмасс, была плановой. Инспектор труда установил, что перед 11 сотрудниками организации имеется задолженность по предоставлению ежегодных оплачиваемых отпусков.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.