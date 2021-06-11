От коронавируса умер инфекционист райбольницы в Воронежской области

В Воронежской области от коронавируса скончался заведующий инфекционным отделением Россошанской больницы Николай Лобов, об этом сообщили его родственники и коллеги.

- Более 36 лет Николай Иванович посвятил самоотверженному труду и любимому делу в медицине. С апреля 2020 года бессменно участвовал в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. Добрый взгляд, точный диагноз, слова поддержки и неизменное чувство юмора - это то, что ценили в Николае Ивановиче и пациенты, и коллеги. Грамотный, высококвалифицированный специалист, опытный наставник и замечательный человек - он навсегда останется в наших сердцах, - отметили в Россошанской больнице.

Николай Лобов заболел 15 апреля, 6 июня он скончался.

- Разбор случая заболевания Николая Лобова новой коронавирусной инфекцией будет проведен врачебной комиссией Россошанской райбольницы после получения необходимых подтверждающих документов и выписок, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Напомним, если подтвердится, что умерший врач заболел COVID-19 при работе с коронавирусными больными, его родственникам выплачивается компенсация от государства в размере 2,7 млн рублей.