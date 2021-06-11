В Воронежской области к 11 июня от коронавируса умерли еще 15 человек

Утром 11 июня региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеваемости.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали еще 15 пациентов. Всего с начала пандемии от осложнений ковида скончались 3 603 жителя региона.

За последний день коронавирус диагностировали еще у 153 человек. Всего с начала наблюдений ковидом заразились 86 533 воронежца.

Выздоровели за минувшие сутки 150 пациентов, всего болезнь смогли побороть 81 922 жителя Воронежской области.