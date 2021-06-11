Воронежский «Факел» может начать следующий сезон домашней игрой с калининградской «Балтикой»

Так, скорее всего, будет выглядеть расписание первых двух туров ФНЛ сезона 2021-2022 годов. Фото: с сайта ФК "Факел"

В Футбольной Национальной Лиге одобрили проект календаря сезона 2021 – 2022 годов. Его представят на утверждение в исполком РФС.

На данный момент нет ясности только с одним участником предстоящего первенства ФНЛ. Еще недавно выступавшая в Премьер-лиге краснодарская «Кубань», ныне именующая себя «Кубань-Холдинг», хотя и, скорее всего, победит в своей группе ПФЛ, но еще не подавала заявку на лицензию на выступление во второй по силе российской лиге. Если южане так и не оформят нужные документы, то в ФНЛ останется занявшая в прошлом чемпионате 18 место томская «Томь» (кстати, тоже имеющая большой опыт выступления в элите российского футбола).

Точно сыграют в следующем сезоне в ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» и, что гораздо интереснее для воронежских болельщиков, липецкий «Металлург». Игры в обоих городах наверняка будет сопровождать соревнование кричалок двух непримиримых соперников, а также креатив язвительных баннеров. Будем надеяться, что только это, и до драк дело не дойдет. Одним словом, фанаты обеих команд в предвкушении.

Если вернуться к календарю, то «Факел», скорее всего, начнет играть дома. Первый матч намечен на 10 июля. Соперник сразу будет серьезный – калининградская «Балтика» в прошлом сезоне заняла пятое место, чуть-чуть не дотянувшись до переходных игр с командой Премьер-лиги. Да и следующий матч будет принципиальным. Снова дома 17 июля «Факел» сразится с московским «Велесом», финишировавшим в сезоне 2020/21 на одну строчку выше воронежской команды, - на восьмом месте.