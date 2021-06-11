Стало известно, когда в Воронеже закончатся дожди

Синоптики полагают, что жара без дождей установится с 18 либо с 19 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские метеорологи дали прогноз, когда прекратятся изрядно всем поднадоевшие дожди. По их данным, первый полностью погожий день не за горами.

- На данный момент над Воронежской областью продолжает находиться малоподвижный циклон. Но к концу следующей недели, по нашим прикидкам, он все же уступит место антициклону, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Скорее всего, дневная температура существенно увеличится. Ночная и сейчас за счет облачности достаточно высокая. Сейчас среднесуточная температура днем ниже нормы, а с 18 или 19 июня начнется обычный июнь – достаточно жаркий.

Что касается ближайших дней, то в ночь на субботу, 12 июня, синоптики обещают +14 градусов и грозу. Днем выглянет солнце и потеплеет до +23. Однако снова вероятна гроза.

Ночью в воскресенье, 13 июня, метеорологи прогнозируют слабый дождь и +15 градусов. Днем потеплеет до +25, на солнце изредка будут набегать облака.

В ночь на понедельник, 14 июня, будет пасмурно с прояснениями при +15 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +26, выглянет солнце. Но опять высока вероятность грозы.

Ночью во вторник, 15 июня, снова прогнозируют облачную погоду, но временами луна будет показываться из-за туч. И опять обещают +15. Днем температура поднимется до +25. Будет солнечно, но в который уже раз метеорологи предполагают, что может разразиться гроза.