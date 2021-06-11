В День России воронежцам расскажут о вооружении Красной Армии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей «Арсенал» (ул.Степана Разина, 43) 12 и 13 июня приглашает горожан на экскурсию по экспозиции «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны» - с 10.00 до 16.00.

Также 12 июня в 13.00 пройдет тематическая экскурсия «Оружие Победы» - о знаменитых образцах вооружения Красной армии.

А 13 июня в 13.00 можно посетить выставку «На пути к Победе. От Воронежа до Берлина (1943-1945). Память о Великой войне» и посмотреть документальный фильм «Иван Данилович Черняховский» о судьбе командующего 60-й армией Воронежского фронта.