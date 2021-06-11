В Зеленом театре Воронежа прозвучит кантата «Александр Невский»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 июня воронежцам исполнят кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». Выступление приурочено к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя и 130-летию со дня рождения композитора.

Кантату исполнят Воронежский симфонический оркестр, хор Воронежского театра оперы и балета, Мужской хор Воронежской филармонии, солистка Юлия Проняева.

Кантата возникла из музыки к одноименному фильму, который был поставлен в 1938 году кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. Фильм и музыка к нему, созданные незадолго до Великой Отечественной войны, воскресили на экране героическую борьбу дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами. В героико-эпической музыке кантаты запечатлены мощь и сила русского народа, его несокрушимый дух и способность противостоять врагу. В семи частях произведения нашли отражение картины вражеского нашествия, патриотического подъема всего народа, решающей битвы, оплакивания павших и прославления Родины.

Дирижировать будет Игорь Вербицкий. Концерт пройдет 25 июня в Зеленом театре. Начало в 18.00. Вход свободный.