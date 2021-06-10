В Воронежской области к 10 июня от коронавируса умерли еще 11 человек

За последние сутки у 149 жителей Воронежской области выявили COVID-19. Общее же число человек с подтвержденным диагнозом достигло 86 380. Об этом 10 июня сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

147 пациентов за день избавились от вируса. Общее же число выздоровевших достигло 81 772.

В то же время 11 жителей Воронежской области скончались от последствий коронавируса. Общее же число умерших достигло 3 588.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что в течение последнего месяца растет число заболевших среди основной группы взрослого населения: 18-39 лет и 40-65 лет. Как объяснил спикер, это связано с активным образом жизни и пренебрежительным отношением к соблюдению профилактических мероприятий.

Также за последние 2 недели отмечается рост среди работников торговли и сохраняется высокая заболеваемость среди сотрудников в офисах и педагогов.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин отметил, что на госпитализации сегодня 1330 человек, за последние сутки 130 поступило, выписано 90, а на амбулаторном лечении находятся 2892 человека.

Что же касается вакцинации, то в Воронежской области охвачено прививками 315 004 человека (27,55%), в том числе двукратно вакцинированы 256 369 человек.