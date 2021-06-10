На воронежской трассе инспекторы помогли водителю сломавшегося грузовика

Инспекторы помогли мужчине Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

4 июня на обочине автодороги М-4 «Дон» водитель грузового автомобиля «Ивеко» жестами рук пытался остановить хоть какой-то транспорт. Мужчину заметили патрулировавшие участок сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Мысков Сергей и лейтенант Шестопалов Сергей.

56 -летний житель Брянской области рассказал инспекторам, что по дороге у него сломался задний внутренний диск колеса, а инструмента, чтобы починить поломку, у него не оказалось. Полицейские остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль и попросили инструменты. После чего помогли мужчине справится с поломкой. Водитель поблагодарил инспекторов и продолжил свой путь.