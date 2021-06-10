Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем России

12 июня станет выходным для всех почтовых отделений Воронежской области. В предпраздничный день, 11 июня, отделения закроют на час раньше, за исключением тех, которые работают в круглосуточном режиме.

13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику, а 14 июня почту можно будет принять или отправить в соответствии с графиком субботы.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, -отмечают в пресс-служба УФПС Воронежской области.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение на мобильное устройство можно по ссылке.