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Происшествия10 июня 2021 16:35

Жительница Воронежа натолкнулась на мошенников при бронировании жилья в популярном приложении

Мошенник прислал ей ложную ссылку на оплату
Олег ИВАНОВ
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34-летняя жительница Воронежа с помощью популярного приложения «Букинг» искала себе в аренду квартиру для проживания в Санкт-Петербург. 8 июня она забронировала понравившееся жилье. Спустя несколько часов ей в мобильном приложении написал незнакомец. Он сообщил, что бронирование прошло успешно.

После этого женщине пришла ссылка для повторного подтверждения брони. Перейдя по ссылке, она ввела все данные, в том числе и банковские реквизиты. Тут же с ее счета списали 21 780 рублей. Позже жительница Воронежа пыталась связаться с тем мужчиной, но его номер был заблокирован. Так женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают о необходимости проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, не поддаваться на провокации.