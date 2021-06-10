Из Воронежа в июне открывают чартерные перелеты в Каир

Вылетать из Воронежа в Каир пассажиры смогут по средам, а возвращаться обратно – по воскресеньям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 16 июня из Воронежа можно будет улететь в Каир на воздушных судах Boeing 757-200, которые рассчитаны на 235 кресел. О том, что туроператоры начали формировать чартерные программы для туристов Черноземья в Египет, сообщили в воронежском аэропорту.

Первыми открывают воронежцам знаменитые курорты у Красного моря туроператоры Coral Travel и Sunmar. Полеты выполняет авиакомпания Royal Flight. Вылетать из Воронежа в Каир пассажиры смогут по средам, а возвращаться обратно – по воскресеньям. Из аэропорта Каира возможны авто-трансферы на курорты Хургады и Шарм-Аль-Шейха.

- Предварительно готовить разрешительный документ для посещения Египта не нужно. Въездную визу можно оформить в аэропорту Каира (по прилету) примерно за 25 долларов. А вот по поводу санитарных ограничительных мер, лучше все выяснить заранее, при бронировании тура, - предупреждают в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I.