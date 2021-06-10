Расплачивавшегося в кафе чужой банковской картой воронежца приговорили к полутора годам лишения свободы условно

Через некоторое время, обнаружив потерю банковской карты, подросток рассказал о случившемся близким родственникам, те обратились в правоохранительные органы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

41-летнего жителя города Россошь Воронежской области признали виновным в краже денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

21 февраля воронежец возвращался с работы и нашел на тротуаре улицы 9 Января города Россошь банковскую карту. «Пластик», который потерял подросток, он забрал себе. С помощью этой «находки» бесконтактным способом мужчина несколько раз платил в местных кафе. Потратил он более тысячи рублей. Следователи подчеркивают, что для юного владельцы картины - это не малозначительная сумма.

Через некоторое время, обнаружив потерю банковской карты, подросток рассказал о случившемся близким родственникам, те обратились в правоохранительные органы. Вскоре карту изъяли у мужчины.

Как ранее сообщал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков, на следствии обвиняемый признал вину, в полном объеме возместил потерпевшему причиненный ущерб.