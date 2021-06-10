Жители дома в центре Воронежа после капремонта два года вынуждены мыться из чайников

Дом в центре Воронежа после капремонта остался без горячей воды на неопределенное время. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцам дома № 33 по улице 25 Октября, что располагается недалеко от Воронежского концертного зала и Покровского собора (то есть, в самом центре Воронежа) сделали такой капремонт, что врагу не пожелаешь. Мастеры-ломастеры потрудились так, что в квартиры пошел дым, который должен был удаляться на улицу.

В УК провели обследование общедомовой системы вентиляции и дымоудаления. Оказалось, что они не работают и пользоваться газовыми колонками нельзя. А между тем только через колонки в доме можно пользоваться горячей водой. Специалисты определили, что вентиляционные каналы на уровне чердака были разрушены в результате проведения работ по капитальному ремонту крыши и утеплению чердака. В итоге дымоходы в доме потеряли свою герметичность. Поэтому в управляющей компании запретили пользоваться колонками. Жители дома обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Для каждой колонки был предусмотрен отдельный дымоход. Иногда приходилось самим нанимать специалистов, чтобы почистить каналы. Но до капремонта проблем с герметичностью не возникало. За исключением одного случая, когда соседи намудрили с перепланировкой и едва не угорели, - рассказали общественникам жильцы.

Жильцы утверждают, что до капремонта проблем с дымоходами не было. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Долго выясняли, кто виноват – управляющая организация, подрядчик фонда капремонта или строительный контроль.

- По словам жильцов, была даже версия о том, что еще на этапе возведения дома шестьдесят лет назад неправильно уложили плиты перекрытий. Хотя до капремонта претензий в этом плане не было, - рассказал руководитель регионального исполкома в Воронежской области Никита Панов. - Поначалу людям предлагали за свой счет устанавливать бойлеры, затем рассматривался вариант подключения к городской системе горячего водоснабжения. В конце концов, жильцы на общем собрании проголосовали именно за восстановление работоспособности дымоходов.

В городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС озаботились проблемой дома и решили провести дополнительные работы по ремонту системы дымоудаления. Сделал это тот же региональный фонд капремонта с помощью специализированной компании.

- Осенью 2020 года межведомственная комиссия с участием газовой службы заключила, что работы выполнены в полном объеме, выявленные ранее недостатки устранены, дымоходы исправны. Но с этого момента прошло больше восьми месяцев, люди продолжают греть воду в кастрюлях и мыться в тазиках. Некоторые не выдержали и потратили немаленькие деньги на установку и подключение бойлеров, - добавил Никита Панов.

Газовые колонки вынуждены простаивать без толку уже два года. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

По последней информации, которую получили жители дома, Фонд капремонта выдал подрядчику, ремонтировавшему дымовые каналы, очередное предписание об устранении замечаний. Их предъявила управляющая компания. Но от этого людям, оставшимся без горячей воды, не легче.

- Мы обратились в прокуратуру и к властям с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию, а регоператора и муниципалитет пояснить, по какой причине колонки так и не подключили к газоснабжению. Если вентиляция безнадежно испорчена, нужно оперативно принимать решение по врезке дома в городскую систему горячего водоснабжения. Параллельно надо провести детальный аудит проекта и работ по восстановлению герметичности дымоходов, на которую, по нашей информации, было израсходовано 12 млн рублей. Получается, эти деньги выброшены на ветер? – задает риторический вопрос Никита Панов.