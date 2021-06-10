В Воронеже заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда незаконно увеличила пенсию мужа

С помощью поддельных документов одна из руководителей Пенсионного фонда улучшила материальное положение своего мужа и еще двух граждан. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники ФСБ раскрыли аферу в региональном отделении Пенсионного фонда. В ней оказались замешаны заместитель управляющего этого ведомства и главный специалист-эксперт. По версии следствия, с 2007 по 2014 годы они сфабриковали поддельные документы, якобы свидетельствующие об увеличении трудового стажа трех граждан. В их числе был муж заместителя управляющего. В результате всем троим была незаконно увеличена пенсия.

По данным ФСБ, из-за этой махинации бюджет за семь лет лишился более пяти миллионов рублей. Полицейские, которым передали материал проверки, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения». Прокуратура Воронежа признала действия стражей порядка законными.

Заместителю управляющего и главному специалисту-эксперту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.