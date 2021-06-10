Под Воронежем для ремонта перекроют часть моста в сторону Семилук

Готовьтесь к массовым заторам: с июня 2021 года мост между селом Семилуки и воронежским микрорайоном Подклетное частично перекроют. Стартуют работы по его обновлению. На одной половине проезжей части будет идти капитальный ремонт, вторую оставят для автомобилистов. Завершить ремонт планируют в апреле 2022 года.

Как сообщил в администрации Семилукского района, на время первоочередных ремонтных работ закроют праву полосу по направлению на село Семилуки из Воронежа.

Заказчиком работ выступил департамент дорожной деятельности Воронежской области. Подрядчик - «Мостострой». Сумму контракта - 363 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.