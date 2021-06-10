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Происшествия10 июня 2021 13:58

В Воронеже водитель, в очередной раз пойманный пьяным за рулем, «заработал» еще одно уголовное дело

28-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
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Любителю пьяной езды грозит до двух лет лишения свободы.

Любителю пьяной езды грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В одну из майских ночей 2021 года на улице Митрофановской Советского района инспекторы ДПС остановили «Мерседес». 28-летний воронежец, руливший им, был явно пьян – у него заплетался язык, а еще от него исходил характерный «аромат». Пройти тест на опьянение водитель отказался.

Полицейские выяснили, что в 2019 и 2020 годах этот мужчина привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ранее он был судим за преступление, совершенное в состоянии опьянения. И все равно сел за руль «под мухой». Тогда он заявил, что ему нужно было доехать до места работы. Вариант добраться туда на общественном транспорте, видимо, не рассматривал.

В итоге возбуждено очередное уголовное дело по той же статье. Любителю пьяной езды грозит до двух лет лишения свободы.