«Самое страшное - не успеть выпустить книгу»: в Воронеже прошла презентация монографии к 100-летию регионального УФСБ

Фото: Марина Колесникова.

8 июня в Доме журналистов в рамках празднования 103-й годовщины создания регионального управления ФСБ профессор Академии военных наук РФ Виктор Шамаев презентовал книгу «Во имя спокойствия и безопасности Державы: 100 лет Управлению ФСБ России по Воронежской области».

Второе издание монографии создавалось 12 лет. В работе над книгой в качестве редактора принял участие глава регионального ведомства Олег Нефедов. Автор произведения признался, что боялся не успеть опубликовать книгу из-за болезни.

В основе работы - реальные события, конкретные сотрудники, рассекреченные архивные документы, развитие структур с 1918 по 2018 год, и отдельная глава посвящена органам госбезопасности во времена Великой Отечественной войны.

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- Не удивительно, что Воронеж называют городом чекистской славы. Его обороняли в основном части НКВД, - рассказывает автор.

Книга выпущена не для продажи. Ее можно найти в библиотеках имени Никитина и ВГУ.

- Она предназначается не только для студентов юрфака, но и для тех, кто мечтает связать свою жизнь со службой в органах безопасности, - добавил Виктор Шамаев.