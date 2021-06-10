Под Воронежем опрокинулся «УАЗ»: погиб водитель

Смертельная авария случилась на узкой дороге. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 9 июня, около 20 часов на 10-м километре дороги Воронеж – Луганск в Хохольском районе случилось ДТП. 45-летний местный житель не справился с управлением микрогрузовичка «УАЗ». Машина в результате опрокинулась, а мужчина погиб на месте, до приезда скорой.

"УАЗ" опрокинулся набок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 9 июня случилось 123 ДТП, из них 90 – в Воронеже, 23 – в районах области, 10 – на федеральных трассах. В восьми авариях один человек погиб, семь получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Наши сотрудники задержали 16 пьяных водителей и еще 21 ехавшего на красный свет.